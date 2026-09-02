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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة بطل جيبوتي

معتمد جمال
معتمد جمال
حسن العمدة

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


وأشاد المدير الفني بالفوز الذي حققه الفريق على منتخب السويس بتروجت في المباراة السابقة في مسابقة الدوري، وطالب اللاعبين بغلق ملف مباريات الدوري مؤقتًا، والتركيز على دوري أبطال أفريقيا من أجل تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية للفريق في المسابقة.
 

و تحدث معتمد جمال مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في المران، ومنح المدير الفني تعليمات خاصة للاعبين، تتعلق بأدوار كل لاعب منهم في الملعب.
 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي، في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

معتمد جمال نادي الزمالك الزمالك إيه إس بورت دوري أبطال أفريقيا

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