أحمد الطيب يوجه رسالة نارية لمنتقدي الزمالك: «كفاكم سذاجة وضحكًا على الشباب الصغير»

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب رسالة قوية إلى منتقدي نادي الزمالك، بعد الحديث عن أن الفريق كان قريبًا من الخسارة لولا تألق حارس مرماه المهدي سليمان وتصدي العارضة لبعض الكرات خلال المباراة.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معبرًا عن استغرابه من اختزال أداء الزمالك امام فريق السويس بتروجيت في بعض اللقطات، قائلًا: «استغرب من الفتّاي اللي يقولك إن لولا العارضة ومهدي سليمان كان الزمالك خسر».

وأوضح الطيب أن اصطدام الكرة بالعارضة أمر وارد وطبيعي في كرة القدم، مشيرًا إلى أن العارضة موجودة في مرمى كل فريق، وبالتالي لا يمكن اعتبارها عاملًا استثنائيًا عند تقييم نتيجة المباراة.

وأضاف: «هي العارضة دي مش أنت عندك زيها وكل فريق عنده منها؟ يعني طبيعي إن الكورة تصطدم بالعارضة وما تدخلش المرمى».

وانتقل المعلق الرياضي للحديث عن المهدي سليمان، مؤكدًا أن تصدي حارس المرمى للكرات جزء أساسي من مهامه داخل الملعب، ولا يصح التعامل مع إنقاذاته باعتبارها أمرًا خارجًا عن سياق المباراة.

وقال الطيب: «طيب يقولك لولا يد حارس المرمى مهدي سليمان كان الزمالك خسر! طيب يا فتّاي، منك ليه! هو مهدي سليمان وإيده اللي صدت الكورة جايين مع الزمالك ومن ضمن الـ11 لاعب، واليدين اللي مسموح لهم قانونًا إنهم يتصدوا لأي كرة على مرماهم».

وسخر الطيب من طريقة تقييم البعض لحراس المرمى، مشيرًا إلى أن التصدي للكرات يُحسب للحارس عندما يكون في صالح فرقهم، بينما يتم استخدام الأمر نفسه للتقليل من انتصار الزمالك.

وأضاف: «لما حارس مرمى عندك الكرة تخبط في رجله أو إيده أو حتة تانية، بتقول ده حارس عظيم وعالمي ومافيش منه».

وأشار المعلق الرياضي إلى أن الزمالك، من وجهة نظره، لم يكتفِ بالدفاع خلال المباراة، بل نجح في تسجيل هدفين، إلى جانب إهدار عدد من الفرص، مؤكدًا أن التركيز على أول 10 دقائق فقط وتجاهل بقية أحداث اللقاء لا يعكس الصورة الكاملة للمباراة.

وقال: «وبعد كده الزمالك يسجل هدفين ويضيع 5، ومع ذلك تقول أول 10 دقايق الزمالك فلت من خسارة، وكأن الـ80 دقيقة الباقيين من الماتش تم إلغاؤهم وحذفهم».

واختتم أحمد الطيب رسالته بانتقاد شديد لمن يروجون لهذا النوع من التحليل، قائلًا: «كفاكم سذاجة وضحك على الشباب الصغير»، قبل أن ينهي منشوره بعبارة ساخرة حول الحساب في الآخرة.