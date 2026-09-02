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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"ماغيرناش حاجة"|التعليم تحذر من تداول خطاب مفبرك يزعم تغيير مواصفات الامتحانات بالمدارس

خطاب مفبرك
خطاب مفبرك
ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لخطاب منسوب لوزارة التربية والتعليم يزعم صدور قرارات جديدة  بشأن العام الدراسي الجديد 2027 المقرر انطلاقه 6 سبتمبر في المدارس الدولية و 12 سبتمبر في المدارس الرسمية والخاصة واليابانية

حيث زعم الخطاب المتداول المنسوب لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر تحديد نسبة الأسئلة المقالية والموضوعية في امتحانات نهاية كل من الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني إعتباراً من العام الدراسي 2027 /2026، لتكون  على النحو التالي:

* المرحلة الابتدائية: تمثل الأسئلة المقالية ب 80% من درجة الامتحان، بينما تمثل الأسئلة الموضوعية ب 20% من درجة الامتحان.
* المرحلة الإعدادية: تمثل الأسئلة المقالية ب 80% من درجة الامتحان، بينما تمثل الأسئلة الموضوعية ب 20% من درجة الامتحان.
* المرحلة الثانوية (الثانوية والبكالوريا): تمثل الأسئلة المقالية ب 50% من درجة الامتحان، بينما تمثل الأسئلة الموضوعية ب 50% من درجة الامتحان.

من جانبه .. نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد كل ما جاء في الخطاب المتداول ، مشددا على أنه خطاب مفبرك لا أساس له من الصحة ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم به

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي قرارات جديدة بشأن مواصفات امتحانات صفوف النقل أو الشهادة الإعدادية ، مشدداً على أنه لا تغييرات عن المواصفات المطبقة في العام الدراسي الماضي

وشدد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، على أن قرارات وزير التربية والتعليم يتم إعلانها أولا بأول في البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتي يتم تعميم نشرها في جميع وسائل الإعلام ، مؤكداً أن الوزارة أكدت فقط في بيان رسمي على أن نظام امتحانات الصفين الثاني والثالث في نظام شهادة البكالوريا المصرية بنظام 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية بداية من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027 ، وأن نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بالصف الثالث الثانوي بنظام الثانوية العامة بنظام 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية بداية من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبكافة النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.

وقد تقرر رسمياً أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت.

 

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية، حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية مختلفا عن موعد المدارس الحكومية، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026.

 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي  عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى الخميس 24 يونيو 2027، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا.

خريطة العام الدراسي الجديد 2027

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم العام الدراسي الجديد 2027 المدارس

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