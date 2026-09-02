"ماغيرناش حاجة"|التعليم تحذر من تداول خطاب مفبرك يزعم تغيير مواصفات الامتحانات بالمدارس

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لخطاب منسوب لوزارة التربية والتعليم يزعم صدور قرارات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد 2027 المقرر انطلاقه 6 سبتمبر في المدارس الدولية و 12 سبتمبر في المدارس الرسمية والخاصة واليابانية

حيث زعم الخطاب المتداول المنسوب لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر تحديد نسبة الأسئلة المقالية والموضوعية في امتحانات نهاية كل من الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني إعتباراً من العام الدراسي 2027 /2026، لتكون على النحو التالي:

* المرحلة الابتدائية: تمثل الأسئلة المقالية ب 80% من درجة الامتحان، بينما تمثل الأسئلة الموضوعية ب 20% من درجة الامتحان.

* المرحلة الإعدادية: تمثل الأسئلة المقالية ب 80% من درجة الامتحان، بينما تمثل الأسئلة الموضوعية ب 20% من درجة الامتحان.

* المرحلة الثانوية (الثانوية والبكالوريا): تمثل الأسئلة المقالية ب 50% من درجة الامتحان، بينما تمثل الأسئلة الموضوعية ب 50% من درجة الامتحان.

من جانبه .. نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد كل ما جاء في الخطاب المتداول ، مشددا على أنه خطاب مفبرك لا أساس له من الصحة ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم به

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي قرارات جديدة بشأن مواصفات امتحانات صفوف النقل أو الشهادة الإعدادية ، مشدداً على أنه لا تغييرات عن المواصفات المطبقة في العام الدراسي الماضي

وشدد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، على أن قرارات وزير التربية والتعليم يتم إعلانها أولا بأول في البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتي يتم تعميم نشرها في جميع وسائل الإعلام ، مؤكداً أن الوزارة أكدت فقط في بيان رسمي على أن نظام امتحانات الصفين الثاني والثالث في نظام شهادة البكالوريا المصرية بنظام 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية بداية من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027 ، وأن نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بالصف الثالث الثانوي بنظام الثانوية العامة بنظام 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية بداية من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبكافة النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.

وقد تقرر رسمياً أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت.

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية، حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية مختلفا عن موعد المدارس الحكومية، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى الخميس 24 يونيو 2027، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا.

خريطة العام الدراسي الجديد 2027