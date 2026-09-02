الدوري المصري .. سيراميكا كليوباترا يتفوق على مودرن سبورت 1-0 في الشوط الأول

تفوق سيراميكا كليوباترا على مودرن سبورت بهدف نظيف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب استاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 7؛ بعد تمريرة رائعة من محمد رضا إلى صديق أوجولا، الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - أحمد بيكهام - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - مروان عثمان.

خط الهجوم: جراديشار.



يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد علاء - رجب نبيل - عبد الله مجدي - محمد المغربي - فوزي الحناوي - سمير العراقي - عمرو السولية - محمد شيكا - خالد النبرصي.



