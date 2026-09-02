الدوري الممتاز| عموتة يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة سموحة، التي تجمع الفريقين غدًا الخميس، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.
جاءت قائمة الفريق على النحو التالي:
محمد الشناوي وياسين مرعي وهادي رياض وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا وسفيان بن جديدة ومنصف بقرار ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وأحمد سيد زيزو وعمرو الجزار وأقطاي عبد الله وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا.
كان الفريق قد حقق الفوز على زد في المباراة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر، محققًا فوزه الثاني في البطولة، بعد أن استهل مشواره في الدوري بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2.