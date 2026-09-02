الدوري الممتاز| عموتة يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة سموحة، التي تجمع الفريقين غدًا الخميس، ‏في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.‏

جاءت قائمة الفريق على النحو التالي:‏

محمد الشناوي وياسين مرعي وهادي رياض وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا وسفيان بن جديدة ومنصف بقرار ومروان ‏عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وأحمد سيد زيزو وعمرو الجزار وأقطاي عبد الله وكريم ‏فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا.‏

كان الفريق قد حقق الفوز على زد في المباراة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر، محققًا ‏فوزه ‏الثاني في البطولة، بعد أن استهل مشواره في الدوري بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2.‏