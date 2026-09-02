وزير الصحة يبحث مع نقيبي الأطباء والتمريض عددا من القضايا المتعلقة بالعاملين في المنظومة الصحية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

جاء اللقاء في إطار التنسيق المستمر والحرص على تعزيز الشراكة بين الوزارة والنقابات المهنية المعنية بالقطاع الصحي، إلى جانب مناقشة القضايا المشتركة التي تمس العاملين في المنظومة الطبية، وسبل الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

الملفات الهامة

‎وتناول الاجتماع عدداً من الملفات الهامة، أبرزها:

* تحسين بيئة العمل للأطباء وهيئة التمريض داخل المنشآت الصحية.

* تعزيز الحماية القانونية والمهنية لأعضاء الفريق الطبي أثناء أداء واجبهم.

* تطوير برامج التدريب المستمر ورفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية.

* دعم الجهود الرامية إلى تمكين الكفاءات من تولي المناصب القيادية والإشرافية وفقاً للكفاءة والخبرة.

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وخلال اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرص الوزارة على استمرار الحوار المفتوح مع النقابات، والاستماع إلى المقترحات والرؤى، التي من شأنها تحقيق أهداف المنظومة الصحية وتطويرها، مشيداً بالدور الوطني الهام الذي يقوم به الأطباء وأعضاء هيئة التمريض.

‏‎من جانبهما، أشاد نقيبا الأطباء والتمريض، بالتعاون القائم مع الوزارة، وبجهودها في دعم العاملين بالقطاع الصحي، مؤكدين أهمية استمرار هذه اللقاءات الدورية لتعزيز التكامل وتحقيق المصلحة المشتركة للمنظومة الصحية والمواطن المصري.