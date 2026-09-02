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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المنظمة الدولية للهجرة تجدد مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة لدعم المنظومة الصحية في مصر

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

وقّعت المنظمة الدولية للهجرة في مصر، و وزارة الصحة والسكان المصرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمهاجرين والمجتمعات المضيفة ورفع كفاءة المنظومة الصحية والكوادر الطبية، بما يعكس استمرار الشراكة والتعاون المشترك لدعم أولويات القطاع الصحي في مصر، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية وجودتها وتوسيع نطاق الوصول إليها.


ويأتي تجديد مذكرة التفاهم استكمالاً للشراكة الممتدة بين وزارة الصحة والسكان والمنظمة الدولية للهجرة، والبناء على النتائج التي تحققت منذ دخول مذكرة التفاهم الأصلية حيز التنفيذ في نوفمبر 2022، بما يعكس التزام الجانبين بمواصلة التعاون وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يتماشى مع الأولويات والسياسات والاستراتيجيات الصحية الوطنية.
تؤكد مذكرة التفاهم على الدور المحوري لوزارة الصحة والسكان في تخطيط وتنظيم وتقديم والإشراف على الخدمات الصحية، مع تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاستفادة من خبرتها الفنية الدولية لدعم تنفيذ أجندة الصحة الوطنية في مصر وتطوير مبادرات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك المتعلق بالصحة. وعلى هامش التوقيع عقد وزير الصحة اجتماعًا تنسيقيًا أكد خلاله أن التعاون مع المنظمة يمثل خطوة محورية لبناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية وتدريب الكوادر الفنية مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد تأسيس وحدة خاصة لصحة المهاجرين لضمان متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وإحالة الحالات المرضية لتلقي العلاج اللازم بكفاءة عالية.

من جانبه، أعرب كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، عن تقديره للجهود الاستثنائية التي تبذلها الدولة المصرية في استضافة المهاجرين وإتاحة الخدمات الأساسية لهم، مؤكدًا التزام المنظمة بمواصلة تقديم الدعم بما يسهم في دعم خدمات الرعاية الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأضاف: "نتطلع إلى البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، ومواصلة دعم جهود وزارة الصحة والسكان في تطوير قدرات الكوادر والمنشآت الصحية، وتعزيز الوصول إلى خدمات صحية جيدة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ومبدأ الصحة للجميع."
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المذكرة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم رعاية صحية جيدة للمهاجرين دون تمييز وتشمل بنودها تعزيز آليات الاكتشاف المبكر والتغطية العلاجية لفيروس نقص المناعة البشري وتوفير الأدوية وتنفيذ حملات مسح ميداني للمهاجرين بالتعاون مع المنظمة في المستشفيات المتخصصة وتنظيم دورات تدريبية متخصصة للأطباء والتمريض والفرق الطبية حول مهارات الإنعاش القلبي الرئوي.

وتشمل مجالات التعاون بموجب مذكرة التفاهم دعم برامج التدريب وبناء القدرات وتطوير الكوادر الصحية، ودعم المنشآت الصحية بالمعدات والمستلزمات والاحتياجات الطبية، وتنفيذ المبادرات والبرامج الصحية ذات الأولوية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف الفنية، وذلك بما يتماشى مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية ووفقاً لاختصاصات وموارد كل طرف.
وقد شهدت الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والمنظمة الدولية للهجرة خلال السنوات الماضية تنفيذ مجموعة من الأنشطة المشتركة، من بينها تنظيم برامج تدريبية لقطاعات مختلفة بالوزارة، ودعم عدد من البرامج والمبادرات الوطنية، وتوفير تجهيزات لعدد من المنشآت الصحية، وتنظيم قوافل طبية في عدد من المحافظات، إلى جانب تنفيذ أنشطة للتوعية والتثقيف الصحي.

المنظمة الدولية للهجرة في مصر العاصمة الإدارية الجديدة وزارة الصحة والسكان المصرية مذكرة التفاهم القطاع الصحي

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