وزير المالية الكندي: الثقة صارت العملة الأهم.. وكندا شريك عبر الأطلسي لا غنى عنه

قال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان، اليوم /الأربعاء/، إن حالة عدم اليقين الجيوسياسي جعلت الثقة "أثمن سلعة في العلاقات الدولية، مؤكداً أن كندا باتت "الشريك المفضل عبر الأطلسي"، مضيفًا أن العالم "يبحث عن الثقة قبل أي شيء"، وأن كندا تُنظر إليها كطرف يعتمد عليه.

جاءت تصريحات شامبان قبل لقائه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في آشفيل بولاية نورث كارولاينا، حيث يتصدر النزاع التجاري بين البلدين جدول الأعمال.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي رسوماً بنسبة 50% على بضائع كندية بقيمة 20 مليار دولار بعد فشل التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، ما دفع أوتاوا إلى إعداد رسوم مضادة تدخل حيّز التنفيذ خلال أيام.

وأكد شامبان أنه سيطرح نهج كندا "البناء والحازم" في محادثاته مع بيسنت، مشيراً إلى أن واشنطن باتت تدرك أن كندا "ستدافع عن نفسها". كما لفت إلى أن بلاده توسّع تجارتها مع دول أخرى لتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية التي تستقبل أكثر من 70% من الصادرات الكندية، وأن "قوى الوسط" يمكنها بناء شراكات استراتيجية في الطاقة وسلاسل الإمداد والمؤسسات المشتركة.

وقال إن دولاً عديدة حريصة على تعزيز تعاونها مع كندا وبناء تحالف غير رسمي يقوم على الثقة والمصالح المشتركة.



