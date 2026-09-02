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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حمودة يُشيد بانطلاقة الزمالك ويُطالب بالصبر على «عموتة»

أحمد حمودة
أحمد حمودة
سارة عبد الله

تحدّث أحمد حمودة، نجم الكرة المصرية السابق، عن انطلاقة الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيدًا بما قدمه الفريق رغم عدم خوضه فترة إعداد كاملة قبل بداية الموسم.

وأوضح حمودة أن الزمالك خاض نصف فترة إعداد فقط، وهو ما أثر على الحالة البدنية للاعبين، مؤكدًا أن جميع عناصر الفريق لم تصل إلى كامل جاهزيتها البدنية، مشيدًا بالجهاز الفني واللاعبين بعد البداية الجيدة للفريق في الدوري.

وتطرّق نجم الكرة المصرية السابق إلى مستوى الأهلي، مؤكدًا أن الفريق أصبح أفضل مقارنة بالموسم الماضي، مشيرًا إلى أن ما حدث داخل القلعة الحمراء في الموسم الماضي كان بمثابة «زلزال»، قبل أن تنجح إدارة النادي في تحديد أسباب المشكلات والعمل على علاجها.

وأضاف أن الأهلي تعلّم من أخطاء الموسم الماضي وطبق مبدأ العدالة بين جميع اللاعبين، مشيدًا بالسياسة الإدارية للنادي، كما وجه التهنئة إلى مصطفى شوبير بعد تمديد عقده، مؤكدًا أنه يمثل قوة كبيرة داخل الفريق.

وعن بيراميدز، وصف حمودة الفريق بأنه يسير بخطى ثابتة خلال السنوات الأخيرة، ونجح في الحفاظ على وجوده ضمن المربع الذهبي للدوري، قائلًا: «فريق أوروبي على الأراضي المصرية».

وطالب حمودة بعدم التسرع في تقييم تجربة الحسين عموتة، مؤكدًا أن المدير الفني يمتلك سيرة ذاتية مميزة ويحتاج إلى الحصول على الوقت الكافي للحكم على مستواه مع الفريق.

وعن مباراة الزمالك ومنتخب السويس، أشار إلى أن الأخير كان يستحق التقدم بثلاثة أهداف نظيفة خلال أول 10 دقائق من اللقاء.

كما تحدّث عن الفلسطيني عدي الدباغ، موضحًا أنه لا يفضل الاعتماد عليه في مركز الجناح، ويرى أن مركز المهاجم الصريح هو الأنسب لإمكانياته.

واختتم حمودة حديثه بالإشادة بمحمد حمد، مؤكدًا أنه سيكون من أفضل اللاعبين في مصر، ومتمنيًا حصوله على فرصة كاملة مع الزمالك.

أحمد حمودة الزمالك الدوري المصري الممتاز

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