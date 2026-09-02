تموين بني سويف: ضبط قطع غيار وزيوت سيارات ومواد غذائية مجهولة المصدر في سمسطا

نفذت إدارة التجارة الداخلية ببني سويف، بالاشتراك مع إدارة تموين مركز سمسطا، حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير عدة محاضر للمخالفين وضبط سلع مجهولة المصدر وغير صالحة.

وضبطت الحملة 29 علبة قطع غيار سيارات متنوعة مجهولة المصدر، و20 عبوة زيت فرامل مجهول المصدر، بالإضافة إلى 6 عبوات زيوت سيارات سعة 1 لتر مجهولة المصدر.

كما حررت الحملة محضرًا ضد محل عطارة لحيازة وعرض سلع بدون بيانات ومجهولة المصدر، وضبطت 23 كيس توابل متنوعة، زنة 140 جرامًا، و12 عبوة مقرمشات بدون بيانات تجارية.

وحررت الحملة كذلك محضرًا لعدم حمل أحد العاملين شهادة صحية تفيد بخلوه من الأمراض المعدية.

واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وحُرزت المضبوطات، وأُحيلت الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يشار إلى أن الحملة نُفِّذت بناءً على توجيهات المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، وإشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري.