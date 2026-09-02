محافظ بني سويف: لدينا إمكانات كبيرة في الصناعة والزراعة والسياحة والنباتات الطبية والعطرية وطاقات بشرية هائلة

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، فعاليات منتدى المجتمع المدني للتنمية المحلية -مصر 2040

وفي كلمته أعرب محافظ بني سويف عن تقديره للقائمين على تنظيم المنتدى ، وشركاء التنمية من وزارة التنمية المحلية والبيئة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما أثنى جهود فريق العمل المحلي بالمحافظة بوحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، مشيرا إلى أن اجتماع كل هؤلاء الشركاء في حد ذاته رسالة مهمة جداُ مفادها أن التنمية مسؤولية جماعية ومُشتركة وأن لكل طرف دور ومهام يستطيع أن يؤديها، مُثمنا عنوان المنتدى (من التوعية إلى التنفيذ) إذ يعكس الحرص على الخروج من مرحلة التخطيط والتنظير والأفكار إلى واقع ملموس ذي تأثير ونتيجة على أرض الواقع.

وقال عبد الله عبد العزيز: لدينا رؤية واضحة حتى عام 2040، وخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030، وأن هذه الرؤية لم تُبنَ من جهة واحدة، وإنما شاركت فيها جهات كثيرة، وهذا أمر مهم جدًا؛ لأن التنمية الحقيقية لا تستطيع الحكومة وحدها أن تحققها، مؤكدا ضرورة الاستفادة من كافة الشركاء من المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجامعات، والمؤسسات البحثية، وشركاء التنمية، وكل جهة لديها فكرة أو خبرة أو قدرة على المساهمة، وهو مما نحتاجه اليوم تحديدًا.. أن نجلس معًا، ونحدد أولوياتنا، ونتفق على الأدوار، ونبحث عن فرص التعاون والتمويل، ثم نخرج في النهاية بمشروعات واضحة يمكن تنفيذها ومتابعتها.

وتابع المحافظ قائلاً: لدينا إمكانات كبيرة في الصناعة والزراعة والسياحة والنباتات الطبية والعطرية، وطاقات بشرية كبيرة، وبالتالي فإن التحدي الحقيقي أمامنا ليس فقط في الإمكانات، وإنما يكمن في كيفية وآلية تحويل تلك الإمكانيات إلى فرص عمل واستثمارات، ومشروعات، وتحسين حقيقي في مستوى معيشة المواطن، وهو ما لن يتحقق إلا بالعمل المشترك والتعاون بين جميع الأطراف، مشيراً إلى أن أهمية المنتدى في كونه لايكتفى بتحديد المشكلات، وإنما ينتقل إلى خطوة أهم، وهي إعداد مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل، وتحديد من سيقوم بالتنفيذ، ومن هم الشركاء، وما هي مصادر التمويل، وكيف ستتم المتابعة.

من ناحيته أشاد "د.محمد عفيفي" مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية والبيئة، بمنظومة وفريق العمل بمحافظة بني سويف، موجها الشكر لمحافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز ، على تكليفاته بتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ مشروع الدعم الفني بالمحافظة، مثمنا جهود فريق العمل بالمحافظة في هذا المجال ، والذي يعتبره من أنشط فرق العمل على مستوى المحافظات الأربع التي يتم تنفيذ المشروع بها وهي ( الفيوم ، أسوان والأقصر وبني سويف)،بتمويل من الاتجاد الاوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.