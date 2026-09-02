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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير المصري بالأردن يكرم أوائل الثانوية العامة من المصريين بالمملكة

السفير المصري بالأردن
السفير المصري بالأردن
أ ش أ

 كرّم السفير خالد الأبيض، سفير مصر لدى الأردن، عددا من الطلاب المصريين الأوائل في الثانوية العامة بالمملكة، ومن بينهم الطالب محمد عابد من محافظة الدقهلية، الذي حصل على المركز الثالث على مستوى المملكة بمجموع 99.4%.

وأعرب السفير خالد الأبيض، خلال كلمته في حفل التكريم الذي نظمته مدارس قرطبة الدولية بالأردن، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بالطلاب المتفوقين والخريجين، مؤكداً أن نجاحهم وتفوقهم يمثل مصدر فخر واعتزاز للجميع، وأن ما حققوه من نتائج متميزة يعد نموذجاً مشرفاً للطلاب المصريين في الأردن.

وقال السفير المصري "إن تواجدنا اليوم بين الأهالي والشعب الأردني الشقيق يجعلنا نشعر بنفس البهجة ونشارككم الفرحة بنجاح أبنائكم"، معرباً عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة التي تعكس عمق المشاعر الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والأردني في مختلف المناسبات.

ووجه السفير تحية تقدير وإشادة إلى أعضاء هيئة التدريس، مثمناً جهودهم المخلصة على مدار السنوات الماضية في تربية وإعداد الجيل الجديد، مشيرا إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق الطلاب المصريين نسب تفوق متميزة وأرقام وإحصائيات مشرفة.

ووجه الشكر إلى أولياء الأمور على ما بذلوه من جهود في دعم أبنائهم ومساندتهم طوال مسيرتهم التعليمية، مؤكدا أن النجاح الذي حققه الطلاب هو ثمرة تكامل جهود أسرهم.

وأكد السفير خالد الأبيض أن العلاقات المصرية الأردنية تتميز بخصوصيتها وقوتها، وما يجمع البلدين والشعبين من روابط تاريخية وأخوية راسخة، مشيراً إلى أهمية استمرار التواصل والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع التعليم، بما يسهم في دعم الشباب وبناء أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التعاون بين البلدين.

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي استعرض مسيرة العلاقات المصرية الأردنية، وما تتميز به من تعاون وتنسيق مستمر بين البلدين.

وحضر الحفل المدير العام لمدارس قرطبة الدولية بسام الزبن، ورئيس مجلس الإدارة أحمد سليمان وعضو مجلس الإدارة طاهر السعيد، وعدد من المسؤولين الأردنيين وأولياء الأمور والطلاب المصريين، إلى جانب عدد من أبناء الجالية المصرية في الأردن.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم السفير خالد الأبيض، سفير مصر لدى الأردن، والقنصل أحمد فتحي، تقديرا لدورهما في دعم الطلاب المصريين وتعزيز التواصل بين أبناء الجالية المصرية والمؤسسات التعليمية في الأردن.

سفير مصر لدى الأردن كرّم الطلاب الأوائل الثانوية العامة

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