رئيس جامعة بني سويف يزور والد الطفل محمد.. ويشيد بشجاعة نجله في إنقاذه

أجرى الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، زيارة للاطمئنان على الحالة الصحية لوالد الطفل محمد، الذي تعرض لسكتة دماغية مفاجئة أثناء قيادته سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، بعد نقله إلى مستشفيات جامعة بني سويف لتلقي العلاج اللازم، مشيدًا خلال الزيارة بشجاعة نجله وسرعة تصرفه في التعامل مع الموقف وإنقاذ والده.

وخلال الزيارة، حرص الدكتور طارق علي على الاطمئنان على الحالة الصحية لوالد الطفل، والتعرف من الأطباء على تطورات حالته ومدى استجابته للعلاج، مشيدًا بجهود الفريق الطبي في التعامل السريع مع الحالة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة منذ لحظة وصوله إلى المستشفى، مؤكدًا أن جامعة بني سويف حريصة على أداء دورها المجتمعي والإنساني، وتقديم الدعم والرعاية للمرضى، خاصة في الحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أن موقف الطفل محمد يعكس قدرًا كبيرًا من الوعي والشجاعة وتحمل المسؤولية، خاصة أنه لم يتجاوز عامه الثالث عشر، وتمكن في لحظات صعبة من طلب المساعدة والتواصل مع هيئة الإسعاف، الأمر الذي ساهم في سرعة وصول سيارة الإسعاف والتعامل مع الحالة ونقل والده إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشاد رئيس الجامعة في الوقت نفسه بالدور الذي قامت به أطقم هيئة الإسعاف المصرية، وسرعة استجابتها للبلاغ، مؤكدًا أن التكامل بين سرعة تصرف الطفل واستجابة رجال الإسعاف كان له دور مهم في التعامل مع الحالة في الوقت المناسب.

وأكد الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، أن حالة والد الطفل محمد شهدت تعاملًا طبيًا عاجلًا فور وصوله إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن سرعة اكتشاف الحالة والتعامل معها ساهمت في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

وأوضح أن الفريق الطبي بمستشفيات جامعة بني سويف يواصل متابعة الحالة الصحية لوالد الطفل، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع وجود تحسن ملحوظ في حالته، متمنيًا له تمام الشفاء ودوام الصحة والعافية.

وأكد الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، أن والد الطفل محمد وصل إلى مستشفيات جامعة بني سويف عقب تعرضه السكة الدماغية "جلطة بالمخ"، مشيرا إلى أن موقفه نجله يعكس وعيًا كبيرًا وتحملًا للمسؤولية رغم صغر سنه، وأن سرعة طلب المساعدة أسهمت في وصول والده إلى المستشفى وتلقي التدخل الطبي اللازم.

وقال إنه فور وصوله، تم التعامل مع الحالة بشكل عاجل من جانب الفريق الطبي، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لإنقاذه، وإن الحالة تشهد تحسنًا ملحوظًا عقب تلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا استمرار متابعة حالته الصحية وتقديم أوجه الرعاية الطبية المطلوبة له.

رافق رئيس الجامعة في جولته الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، وعدد من الأطباء.