مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على انخفاض

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أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,938.66 بانخفاض وقدره 2.01 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 925.11 بانخفاض وقدره 0.97 نقطة عن معدل أقفاله السابق - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 3 ملايين و438 ألفًا و228 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و199 ألفًا و636 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 286 صفقة.

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 50.87% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.