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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية.. وفرصة لتعزيز التصنيع والاستثمار ونقل التكنولوجيا

الرئيس السيسي ونظيره الصيني
الرئيس السيسي ونظيره الصيني

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الصينية، وتعكس ما وصلت إليه الشراكة بين القاهرة وبكين من مستوى متقدم يقوم على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية، خاصة بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال لاوندي إن اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج يحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، ويؤكد حرص البلدين على مواصلة البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، والانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، لا سيما في مجالات الاستثمار والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة.

زيارة الرئيس الصيني لمصر

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الاستفادة من قوة العلاقات المصرية الصينية، وتحويل الاتفاقات والشراكات إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تسهم في زيادة معدلات التصنيع المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن موقع مصر الاستراتيجي وما تمتلكه من فرص استثمارية يجعلها بوابة مهمة أمام الاستثمارات الصينية إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

وأضاف لاوندي أن نقل التكنولوجيا والخبرات يمثل أحد أهم المكاسب التي يمكن تحقيقها من التعاون مع الصين، خاصة في ظل التطور الكبير الذي حققته الشركات الصينية في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والطاقة والنقل، مشددًا على أهمية أن تتجه الشراكة إلى توطين التكنولوجيا وتطوير الكوادر المصرية، بما يضمن استدامة العائد الاقتصادي والتنموي منها.

 المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا واعدًا للتعاون المصري الصيني، لما تتمتع به من موقع استراتيجي وإمكانات كبيرة في جذب الاستثمارات وإنشاء مجمعات صناعية وإنتاجية تستهدف السوق المحلية وأسواق التصدير، مؤكدًا أن التوسع في هذه المشروعات يمكن أن يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

وشدد النائب جرجس لاوندي على أن العلاقات المصرية الصينية تجاوزت الإطار التقليدي للعلاقات الدولية، لتصبح شراكة استراتيجية ممتدة، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحرك برؤية واضحة لتنويع الشراكات الدولية وتعظيم الاستفادة من العلاقات الخارجية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

الصين الرئيس الصيني البرلمان النواب مجلس النواب

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