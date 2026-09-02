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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الغرف السياحية: 200 ألف جنيه سعر الحج البري و390 ألفًا للطيران بخدمات فندقية مميزة

الحج
الحج
محمود محسن

أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الأسعار المعلنة لبرامج الحج تمثل الحد الأقصى لتكلفة كل برنامج، موضحًا أن وزارة السياحة والآثار مسؤولة عن متابعة جميع البرامج المعلنة والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لموسم الحج.

وقال تركي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية  أن تطبيق «رفيق» يتيح متابعة رحلة الحاج وتقييم أداء شركات السياحة والمشرفين، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج وضمان سرعة التعامل مع أي شكاوى أو مشكلات تواجههم خلال الرحلة.

وأشار إلى أن سعر برنامج الحج البري يبلغ نحو 200 ألف جنيه، بينما يصل سعر برنامج الحج بالطيران إلى 390 ألف جنيه، بالنسبة للبرامج التي تقدم خدمات مميزة تعادل مستويات الفنادق ذات الخمس نجوم.

وتابع نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية أن المعتمر أصبح على دراية بتطبيق «رفيق»، الذي يتيح استقبال الشكاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة، والعمل على حلها، سواء كانت مرتبطة بالزحام أو تأخر تسكين المعتمرين في الغرف أو غيرها من المشكلات.

تفاصيل الخدمات المقدمة

وأكد أن التسجيل في برامج الحج سيبدأ يوم 27 سبتمبر، مشددًا على أهمية أن يقوم الحاج بدراسة البرنامج المقدم من شركة السياحة بشكل جيد، والتعرف على تفاصيل الخدمات المقدمة قبل التعاقد، بما يضمن اختيار البرنامج الأنسب لاحتياجاته.

ناصر تركي اتحاد الغرف السياحية وزارة السياحة البرامج السياحة

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