طرابزون سبور يسابق الزمن لحسم صفقة ريتشارليسون قبل غلق قائمته الأوروبية

يكثف نادي طرابزون سبور تحركاته خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد مع مدير فني جديد، خلفًا للمدرب السابق فاتح تيكي، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام أميد سبور بهدفين مقابل هدف في منافسات الدوري التركي.

وبالتزامن مع البحث عن مدرب جديد، يواصل طرابزون سبور تحركاته لتدعيم خط هجومه، حيث دخل المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، لاعب توتنهام السابق، ضمن الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويواجه النادي التركي عقبة مهمة في طريق إتمام صفقة ريتشارليسون، تتعلق بقواعد قيد اللاعبين الأجانب، إذ سيتعين على طرابزون سبور إخلاء مكان في قائمته الحالية حال إتمام التعاقد مع مهاجم جديد.

وأوضح الصحفي التركي فوركان يلماز أن طرابزون سبور سيكون مطالبًا باستبعاد أحد لاعبيه الأجانب من القائمة، من أجل تسجيل لاعب أجنبي جديد، في ظل القيود المفروضة على عدد اللاعبين المسموح بقيدهم.

وتزداد صعوبة الموقف مع استعداد طرابزون سبور لإرسال قائمته المشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في تمام الساعة الواحدة فجرًا اليوم بتوقيت تركيا.

وبحسب لوائح البطولة، فإن أي لاعب لن يتم إدراجه في القائمة المرسلة إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون بإمكانه المشاركة في مرحلة الدوري، حتى إذا نجح النادي في إتمام التعاقد معه بعد الموعد المحدد.

وبالتالي، فإن طرابزون سبور لن يتمكن من الاستفادة من أي صفقة هجومية جديدة في مباريات مرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي، حال التعاقد مع اللاعب بعد الموعد النهائي دون تسجيله ضمن القائمة.

ويأتي ريتشارليسون على رأس الأسماء التي تحظى باهتمام طرابزون سبور، في الوقت الذي يسابق فيه النادي التركي الزمن لحسم صفقاته، في ظل القيود الخاصة بعدد اللاعبين الأجانب، إلى جانب ضرورة الالتزام بموعد إرسال القائمة الأوروبية.