الاتحاد السكندري يفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين في الدوري المصري

فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره أبو قير للأسمدة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف فريق الاتحاد السكندري الأول عن طريق حسام حسن في الدقيقة 69، ثم سجل إسحاق سافيور الهدف الثاني في الدقيقة 96.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: خالد مسعد - مصطفى إبراهيم - محمد مصطفى ميدو - مؤمن عوض

خط الوسط: كينيث سيماكولا - محمد توني - باسكال فيري

خط الهجوم: إيزاك سافيور - حسام حسن - جوزيف أرمولا.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 4 نقاط، فيما يأتي فريق أبو قير للأسمدة في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.