عايز لما أكبر أشتغل دكتور.. الطفل محمد رجب بطل واقعة إنقاذ والده يكشف التفاصيل

روى الطفل محمد رجب بطل واقعة إنقاذ والده، تفاصيل اللحظات الصعبة التي مر بها أثناء تعرض والده لوعكة مفاجئة، مؤكدًا أن وصول سيارة الإسعاف منحه شعورًا بالاطمئنان بعد أن تمكن من طلب المساعدة.

وقال محمد، خلال برنامج «تفاصيل» عبر قناة صدى البلد: «أول ما عربية الإسعاف جت ارتحت، حسيت إني قدرت أعمل لبابا حاجة.. دي كانت أول مرة يحصله كده، والمسعف فضل معايا لحد ما العربية وصلت ووقفت قدامي».

حلمه في المستقبل

وأضاف الطفل محمد، متحدثًا عن أمنيته في المستقبل: «وعايز لما أكبر أشتغل دكتور»، في تعبير عن تأثره بالموقف الذي عاشه ودور المسعفين في إنقاذ والده.