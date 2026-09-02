ماجد منير: توافق كبير بين الرئيس السيسي وشي جين بينج والجانب الاقتصادي كان ظاهراً بقوة

أكد ماجد منير، رئيس تحرير جريدة الأهرام، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر عكست وجود توافق كبير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني، مشيرًا إلى أن هذا التوافق ظهر بوضوح في مختلف تفاصيل الزيارة، بدءًا من مراسم الاستقبال وحتى المباحثات التي جرت في قصر الاتحادية والبيان المشترك الصادر في ختام الزيارة.

وأوضح ماجد منير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن الكلمات الافتتاحية للرئيسين خلال المباحثات حملت رسائل مهمة بشأن طبيعة العلاقات المصرية الصينية ومستقبل التعاون بين البلدين، لافتًا إلى أن الجانب الاقتصادي كان حاضرًا بقوة في الجزء الأكبر من مباحثات القمة.

وقال إن مصر تستعد لتحقيق طفرة تنموية كبيرة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعلها في حاجة إلى شريك أساسي في التنمية يمتلك تجربة تنموية كبيرة، مؤكدًا أن مسار التعاون الاقتصادي المصري الصيني يعد مسارًا مميزًا. وأشار إلى أن الزيارة شهدت وضع خطوط أساسية تحكم المرحلة الجديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومن أبرزها الإعلان عن تدشين المرحلة الثالثة من المنطقة الاقتصادية الصينية في منطقة قناة السويس، إلى جانب التأكيد على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

وأضاف أن توجه مصر نحو توطين الصناعة يتوافق مع التوجه الصيني الحالي نحو تحقيق التنمية عالية الجودة، موضحًا أن هناك عددًا من المجالات التي تمثل أولوية لمصر، من بينها مكونات محطات تحلية مياه البحر، ونقل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات الكهربائية، والمشروعات الخاصة بنقل الحديد.

وشدد رئيس تحرير جريدة الأهرام على أن الجانب الاقتصادي مثل محورًا مهمًا ومميزًا خلال مباحثات القمة، في ظل حرص البلدين على تعزيز التعاون والاستثمار ودعم مسار التنمية خلال المرحلة المقبلة.