نقيب صيادلة القاهرة: «إحنا فخورين بدكتور مينا وفي ضهره.. ووفرنا له شغل ثابت»

قال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة إن عددًا من شركات الأدوية عرضت على الدكتور مينا العمل لديها بمرتبات جيدة، مؤكدًا أن النقابة تدعمه وتسانده في أزمته.

وأوضح خلال برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد: «إحنا فخورين بدكتور مينا وفي ضهره».

دكتور مينا: «روحي في الشارع»

وأضاف أن دكتور مينا رفض بعض عروض العمل المقدمة له، موضحًا أن لديه رغبة في العمل بوظيفة تتناسب مع شخصيته وطبيعة عمله.

وتابع: «شركات أدوية كتير عرضوا إن دكتور مينا يشتغل معاهم بمرتبات كويسة، بس هو رفض وقالي: أنا روحي في الشارع، ومبحبش أقعد ما بين 4 حيطان».

وظيفة جديدة بمرتب ثابت ومحترم

وأشار نقيب صيادلة القاهرة إلى أن دكتور مينا قرر العمل في شركة تتيح له الحركة، مع توفير مرتب ثابت ومحترم، بما يتناسب مع رغبته في طبيعة العمل التي يفضلها.

وأكد أن النقابة حريصة على دعم الدكتور مينا والوقوف إلى جانبه، خاصة بعد انتشار تفاصيل عمله في توصيل الطلبات إلى جانب مهنته الأساسية كصيدلي.