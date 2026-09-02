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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإعلامية الصينية ليو شي: أدهشني ترحيب المصريين.. وسأحتفظ بهذه الذكرى في قلبي

الصين ومصر
الصين ومصر
محمود محسن

قالت ليو شين، الإعلامية في شبكة تلفزيون الصين الدولية، إنها أُدهشت كثيرًا بالترحيب الذي وجدته من المصريين منذ وصولها إلى القاهرة، موضحة أنها لم تكن تعرف في يومها الأول ما الذي ستراه أو تتوقعه.

وأضافت، خلال لقاء مع الإعلامي كمال ماضي، في برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنها فوجئت بترحيب المصريين بها خلال زيارتها للأسواق في القاهرة، حيث كان الناس يرحبون بها ويطلبون منها تجربة الطعام، بل ويعرضون عليها الحصول على بعض المنتجات دون مقابل، مؤكدة أنها رفضت الحصول على الأشياء بهذه الطريقة، لكنها اعتبرت ما حدث تعبيرًا رائعًا عن كرم المصريين.

وأوضحت أن هذا الترحيب لم يكن من أجل الكاميرات، مؤكدة أنها لمست الضيافة المصرية بصورة حقيقية، ولذلك أعدت مقطع فيديو من أحد الأسواق لتوثيق كرم وضيافة الشعب المصري.

وأكدت أنها ستحتفظ بهذه الذكرى في قلبها، مشيرة إلى أن ما وجدته من دفء وترحيب؛ عزز لديها الشعور بأن العلاقات الثنائية بين مصر والصين سترتقي إلى مستويات أعلى بعد هذه الزيارة.

الكثير من الفرص الاقتصادية

ولفتت إلى أن الزيارة ستسفر عن الكثير من الفرص الاقتصادية؛ في ظل ما جرى من مباحثات بين قائدي البلدين بشأن مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.

ليو شين الصين المصريين القاهرة الزيارة

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