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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تكثيف أعمال تنفيذ مشروع ازدواج طريق «البوليڤارد» بأكتوبر

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

أجرى المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جولة تفقدية لمتابعة أعمال مشروع ازدواج محور المهندس علاء عبد العزيز «طريق البوليڤارد»، والوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال الطرق بالمشروع.

وذلك في إطار توجيهات السيدة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات، وتعليمات الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجهاز أعمال تنفيذ الطريق ومعدلات الإنجاز، مؤكدًا أهمية المشروع باعتباره أحد المحاور المرورية المهمة بمدينة 6 أكتوبر، حيث يساهم ازدواج محور المهندس علاء عبد العزيز «البوليڤارد» في الربط بين وصلة دهشور ومحور جمال عبد الناصر، ويمتد ليصل إلى الطريق الأوسطي، بما يعزز الترابط بين المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، ويدعم سهولة الحركة والوصول إلى المناطق السكنية والتنموية الواقعة في نطاق القطاع الشمالي والمناطق المحيطة.

كما يسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، وتحسين السيولة المرورية، واستيعاب الكثافات المرورية المتزايدة، بما يتواكب مع أعمال التنمية والتوسع العمراني التي تشهدها المدينة.

ووجّه المهندس نادر زعفر بسرعة الانتهاء من أعمال الطريق، وتكثيف معدلات التنفيذ، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وأعلى معايير الجودة، بما يضمن دخول الطريق للخدمة في أسرع وقت ممكن وتحقيق الاستفادة المرجوة منه.

رافق رئيس الجهاز خلال الجولة المهندس راضي خليل، نائب رئيس الجهاز للطرق، والمهندس حسن همام، نائب رئيس الجهاز للمرافق، والمهندس أحمد رجب، نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي، إلى جانب مديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للمشروع.

وتأتي الجولة في إطار حرص جهاز مدينة 6 أكتوبر على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية، ودفع معدلات التنفيذ، والارتقاء بكفاءة شبكة الطرق والمحاور الرئيسية، بما يدعم خطط التنمية العمرانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

مدينة 6 أكتوبر المجتمعات العمرانية طريق البوليڤارد

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