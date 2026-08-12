حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بمدينة 6 أكتوبر

نفذ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر حملات بالتنسيق الأمني مع قيادات مديرية أمن الجيزة، وتأمين مدينة 6 أكتوبر، وشرطة ومباحث المرافق، وشرطة المرور، لضمان سرعة التعامل مع المخالفات، وتحقيق الانضباط المروري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجاءت الحملات بإشراف نواب رئيس الجهاز، المهندس حسام حسني، نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي، والمهندس أحمد رجب، نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي والغربي، والمهندس راضي خليل، نائب رئيس الجهاز للقطاع الشرقي.

وشملت الحملة عددًا من المحاور والمناطق الحيوية، من بينها المحور المركزي ومنطقة الحصري، وذلك ضمن خطة الجهاز المستمرة للتعامل الفوري مع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين وتشوه المظهر العام.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد كبير من الإشغالات والمعدات المستخدمة في أنشطة مخالفة، من بينها 15 عربة تين، و3 أسطوانات غاز، و15 استاندًا حديديًا، بالإضافة إلى مركبة "توك توك"، والتي تمثل إشغالات تعوق الحركة المرورية وتشوه المظهر الحضاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات.

وأكد جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر استمرار الحملات المسائية والصباحية بمختلف القطاعات، والتصدي بكل حسم للإشغالات والمخالفات، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة المناطق والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

ويهيب الدكتور مصطفى عرنده، المتحدث الإعلامي بجهاز مدينة 6 أكتوبر، بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو إشغالات عبر الخط الساخن (15100) أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم (01213014035)، لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.