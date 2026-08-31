وزير الري يتابع جهود التوسع في تطبيق التوأمة الرقمية للترع

في إطار تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، عقد السيد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الوزارة في تطوير الإدارة الذكية للمنظومة المائية، وموقف مشروع تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية وفروعها، ومقترحات التوسع في المشروع ليشمل ترعًا أخرى على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور سويلم أن تعزيز الاعتماد على الإدارة الذكية يأتي في إطار توجه الوزارة نحو بناء منظومة مؤسسية حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة وربطها بالواقع التشغيلي للمنظومة المائية، بما يسهم في تحسين إدارتها وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وقال الدكتور سويلم: "إن تطوير منظومة إدارة الموارد المائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية، والمنصات الرقمية، ونظم دعم اتخاذ القرار، وتطبيق التوأمة الرقمية لشبكات الري، ومنظومات الرصد اللحظي (التليمتري)، يضمن وصول المياه إلى المنتفعين بكفاءة ويسر".

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف «مشروع تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية»، والذي يتضمن استخدام أدوات الرصد اللحظي لمتابعة المناسيب والتصرفات أمام وخلف القناطر والحواجز وأفمام الترع على مدار الساعة، وتشمل المنظومة ٣٢ ترعة فرعية آخذة من ترعة الإسماعيلية، و١١٩ محطة لمياه الشرب، و٢٠ منشأة صناعية.

ويشمل نموذج الإدارة الذكية الجاري تنفيذه المتابعة اليومية للاستهلاكات المائية، ورصد الحصص المائية المسحوبة من محطات مياه الشرب، بما يدعم ترشيد الاستخدام والوصول إلى أفضل توزيع ممكن للموارد المائية، من خلال إعداد جدولة ذكية تضمن وصول المياه إلى النهايات بكفاءة، مع مراعاة الأولويات والطلب الفعلي للمياه.

كما تم اختبار استخدام كاميرات متطورة لقياس التصرفات المائية، ويجري الانتهاء من أعمال التصوير باستخدام طائرات الدرون لإعداد صورة رقمية للترعة، بما يتيح متابعة المتغيرات بصورة دورية ضمن منظومة الإدارة الذكية الجاري إعدادها.

كما تقوم الوزارة بتطوير منظومة قياس التصرفات ورصد المناسيب باستخدام منظومة التليمتري على امتداد ترعة الإسماعيلية، تمهيدًا لربطها بمعادلات للعلاقة بين المنسوب والتصرف على امتداد الترعة.

وتستهدف هذه التجارب التحول من الاعتماد على المناسيب إلى استخدام قياسات التصرفات في إدارة المياه، مع مراجعة مختلف التقنيات المتاحة في هذا المجال لاختيار الأنسب منها لطبيعة المنظومة المائية المصرية.

وقد وجّه الدكتور سويلم بمواصلة العمل لاستكمال «مشروع تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية»، وإجراء المعايرات اللازمة للتأكد من دقة التصرفات المائية الناتجة عن النموذج، مع إعداد خطة متكاملة لبدء التوسع في «مشروع التوأمة الرقمية» ليشمل الترع الرئيسية الأخرى على مستوى الجمهورية، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية.

كما وجّه بالبدء في إعداد معادلات العلاقة بين المنسوب والتصرف لهذه الترع، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات ونظم المعلومات والتطبيقات المختلفة، وتوفير أدوات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية اللازمة لربط إدارات الري بالقياسات التي يتم رصدها على الطبيعة، والاستمرار في تطوير وتوسعة نقاط الرصد بالتليمتري وربطها بالنماذج الرقمية، بما يدعم اتخاذ القرار بصورة أكثر دقة وسرعة.

وشدد الدكتور سويلم على أهمية الاستمرار في تطوير الكوادر البشرية ورفع قدراتها على استخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتحقيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.