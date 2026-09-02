برونو فيرنانديز يتوج بجائزة لاعب الأسبوع في الدوري الإنجليزي

توج البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد المستوى اللافت الذي قدمه خلال الجولة الثانية من منافسات موسم 2026-2027.

وجاء تتويج فيرنانديز بالجائزة بعد تألقه الكبير في مباراة مانشستر يونايتد أمام إيبسويتش تاون، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 5-2 على ملعب «أولد ترافورد».

وقدم قائد مانشستر يونايتد مباراة استثنائية، بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك»، ليقود فريقه لقلب تأخره إلى انتصار كبير، كما ظهر بصورة مميزة على المستوى الهجومي وصناعة الخطورة طوال اللقاء.

ويأتي اختيار فيرنانديز كأفضل لاعب في الجولة بعدما تصدر قائمة أبرز المتألقين، حيث شهدت الجولة منافسة بين سبعة لاعبين على الجائزة الرسمية، وفقًا للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواصل النجم البرتغالي بذلك تأكيد مكانته كأحد أبرز لاعبي مانشستر يونايتد، بعدما قدم موسمًا استثنائيًا في 2025-2026، توج خلاله بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، إلى جانب تحطيم الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري.