أكاديمية صينية: زيارة الرئيس شي لمصر تضفي حيوية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين

قالت نائب رئيس جامعة بكين للدراسات الأجنبية ليو شينلو، إن الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر؛ ستضفي حيوية جديدة على الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتعمق التعاون الثنائي المشترك بين القاهرة وبكين.

وذكرت شينلو - في تصريح لصحيفة "جوبال تايمز " الصينية - أن مصر باعتبارها ركيزة مهمة؛ يمكنها أن تتعاون مع الصين لدعم مبدأ السلام والتنمية؛ خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وإثبات أن التنمية هي مفتاح أساسي لمعالجة الصراعات والتحديات الإقليمية.

وأضافت أن الزيارة - التي تأتي في ظل احتفال البلدين بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما - لا تُمثّل فرصةً لاستذكار سبعة عقود من العلاقات الثنائية والاحتفاء بها فحسب، بل تُعدّ أيضاً فرصةً لرسم مسارٍ شاملٍ للعلاقات الصينية المصرية في السنوات المقبلة، مؤكدة أن كلا البلدين ستواصلان تعميق التوافق بين استراتيجياتهما التنموية، وتوسيع نطاق التعاون في المجالات الناشئة، وتعزيز التنسيق بين دول الجنوب العالمي، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين إلى مستوى أعلى وعبر مجالاتٍ أوسع؛ ما يُشكّل مثالاً يُحتذى به في التضامن والتعاون بين الدول النامية.