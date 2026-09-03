ترامب: اقتصاد إيران ينهار ولا قيمة لعملتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاقتصاد الإيراني يمر بمرحلة انهيار، معتبرًا أن العملة الإيرانية فقدت قيمتها، في أحدث تصريحات له بشأن تداعيات الضغوط الاقتصادية والعسكرية التي تواجهها طهران.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه إيران أزمة اقتصادية متفاقمة، بالتزامن مع العقوبات الأمريكية والقيود المفروضة على صادرات النفط، إضافة إلى تداعيات المواجهة العسكرية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأفادت تقارير حديثة بأن صادرات النفط الإيرانية تراجعت بصورة حادة، ما زاد الضغوط على موارد النقد الأجنبي والحكومة الإيرانية.

وشهد الريال الإيراني تراجعًا إلى مستويات قياسية، إذ تجاوز سعر الدولار حاجز مليوني ريال في السوق، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم. وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الثلاثاء، إن البنك مستعد لضخ ما يصل إلى ملياري دولار في سوق الصرف لاحتواء التقلبات، مؤكدًا أن الاقتصاد الإيراني لم ينهَر ولن ينهار.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الضغوط على العملة انعكست بصورة مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد صعوبة الحصول على العملات الأجنبية. كما أظهرت بيانات وتقارير حديثة أن الريال واصل الانخفاض أمام الدولار، في ظل تصاعد المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود أمام العقوبات والحرب.

وتستخدم إدارة ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره أحد أبرز أدواتها في مواجهة طهران، بالتوازي مع التحركات العسكرية والضغوط المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. ويرى مسؤولون أمريكيون أن تراجع الإيرادات النفطية وتدهور العملة يمكن أن يضغطا على القيادة الإيرانية لدفعها نحو تقديم تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية.

في المقابل، ترفض طهران توصيف الوضع الاقتصادي بأنه انهيار كامل، وتؤكد قدرتها على إدارة مواردها المالية والاستمرار في تحصيل الإيرادات الخارجية، رغم العقوبات والقيود المفروضة على صادرات النفط. ويؤكد هذا التباين أن الوضع الاقتصادي بات جزءًا رئيسيًا من المواجهة بين واشنطن وطهران، إلى جانب الملفين العسكري والنووي.