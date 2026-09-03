قتيل و3 مصابين من الشرطة في إطلاق نار وسط مينيابوليس بالولايات المتحدة

شهدت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية حادث إطلاق نار أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة عدد من الأشخاص، بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة، فيما أعلنت السلطات العثور على المشتبه به متوفى، وفق أحدث المعلومات الصادرة عن الجهات المحلية.

ووقع إطلاق النار داخل مبنى سكني في وسط مينيابوليس، بالقرب من مركز المؤتمرات، ما استدعى انتشارًا أمنيًا واسعًا في المنطقة، بمشاركة وحدات متخصصة وعربات مدرعة، فيما حذرت الشرطة السكان من الاقتراب من موقع الحادث.

وقالت السلطات إن أحد القتيلين فارق الحياة في موقع إطلاق النار، بينما توفي الآخر بعد نقله إلى مركز هينيبين الطبي. كما أصيب ثلاثة من أفراد شرطة مينيابوليس، اثنان منهم بطلقات نارية، فيما وصفت حالتهم بأنها مستقرة وفق المعلومات الطبية الأولية.

وأظهرت تقارير محلية نقل عدة مصابين إلى المستشفى، وسط استمرار تعامل أجهزة إنفاذ القانون مع موقع الحادث وإجراء عمليات تفتيش وتأمين للمبنى والمنطقة المحيطة به.

من جانبه، قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز إن أجهزة إنفاذ القانون موجودة على الأرض وتتعامل مع الحادث، معربًا عن دعمه لعناصر الشرطة وأفراد الطوارئ المشاركين في الاستجابة للحادث. كما شارك مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في التعامل مع الواقعة وتقديم الدعم للسلطات المحلية.

ولا تزال ملابسات إطلاق النار ودوافع المشتبه به قيد التحقيق، فيما تعمل السلطات على تحديد تسلسل الأحداث وحصر جميع الضحايا والمصابين.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه مينيابوليس اهتمامًا أمنيًا واسعًا بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، ما أعاد ملف انتشار الأسلحة والعنف المسلح إلى صدارة النقاش العام في الولاية.