ترامب: دمرنا معظم صواريخ إيران ولم يعد لديها سلاح بحرية أو طائرات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير معظم الصواريخ الإيرانية، مشيرًا إلى أن القدرات العسكرية لطهران تعرضت لخسائر كبيرة خلال العمليات الأخيرة.

وأضاف ترامب، وفق ما نقلته «العربية عاجل»، أن إيران لم يعد لديها، بحسب تقديره، سلاح بحرية أو طائرات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة «تحقق نتائج جيدة» في المواجهة مع طهران، وأن حسم المعركة بات مسألة وقت.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بالتزامن مع تجدد العمليات العسكرية ضد أهداف إيرانية، بعد فترة من التهدئة النسبيّة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت أنظمة دفاع جوي ورادارات ومنشآت بحرية وقدرات مرتبطة بزرع الألغام ومنشآت للاتصالات.

وكان ترامب قد قال في تصريحات سابقة إن الولايات المتحدة دمرت جزءًا كبيرًا من القدرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك منشآت إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة، كما أكد استعداد واشنطن لتنفيذ ضربات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك.

وذكرت «رويترز» في مارس، نقلًا عن مصادر مطلعة على التقييمات الاستخباراتية، أن الولايات المتحدة كانت متأكدة من تدمير نحو ثلث الترسانة الصاروخية الإيرانية، بينما كان وضع جزء آخر منها غير محسوم، وسط اعتقاد بأنها تعرضت للتدمير أو التلف أو أصبحت مدفونة داخل منشآت تحت الأرض.