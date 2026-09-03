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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«الأوقاف» تحيي ذكرى وفاة «القارئ القنوع» الشيخ إسماعيل حلمي حجاب .. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية

الشيخ إسماعيل حلمي حجاب
الشيخ إسماعيل حلمي حجاب
عبد الرحمن محمد

تُحيي وزارة الأوقاف ذكرى وفاة القارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب، أحد أعلام دولة التلاوة المصرية في العصر الحديث، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في الثالث من سبتمبر عام 2006م، بعد مسيرة قرآنية حافلة بالعطاء في خدمة كتاب الله تعالى داخل مصر وخارجها.

وُلد الشيخ إسماعيل حلمي حجاب في الخامس عشر من يونيو عام ١٩٤٥م بقرية القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، ونشأ في أسرة محبة للقرآن الكريم، فبدأ حفظ كتاب الله في سن مبكرة على يد الشيخ محمود عامر، وأتم حفظه كاملًا على يد الشيخ عبد الحميد سلطان وهو في التاسعة من عمره، كما تلقى علوم التجويد والقراءات على يد الشيخ توفيق السروجي، وكان لجده دور بارز في متابعة حفظه وتشجيعه.

وبرزت موهبته في التلاوة منذ صغره، وذاع صيته في قريته والقرى المجاورة بعد حصوله على إجازة التجويد من معهد قراءات شبرا؛ حيث شارك في إحياء الليالي القرآنية والمناسبات الدينية، وتميز بعذوبة الصوت وإتقان الأداء، مما جعله يحظى بانتشار واسع في سن مبكرة.

وشارك الشيخ الراحل في بعثات وزارة الأوقاف لإحياء ليالي شهر رمضان في عدد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية، فقرأ القرآن الكريم في الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وفنلندا وإسبانيا وهولندا ونيجيريا وزامبيا وغيرها، وأسهم في نشر التلاوة المصرية والتعريف بجمال القرآن الكريم لدى غير الناطقين بالعربية.

القارئ القنوع 

وعُرف الشيخ إسماعيل حلمي حجاب بتواضعه وقناعته وإخلاصه في خدمة كتاب الله تعالى، كما اشتهر بلقب «القارئ القنوع»؛ تعبيرًا عن زهده ورضاه بما قسمه الله له.

وقد اعتُمد قارئًا بالإذاعة المصرية عام 1987م، واعتُمد قارئًا بالتليفزيون المصري، لتُسجل تلاواته ضمن كوكبة القراء الذين أثروا الإذاعة والتليفزيون المصري بتلاواتهم الخاشعة.

وتؤكد وزارة الأوقاف، في ذكرى وفاة الشيخ إسماعيل حلمي حجاب، اعتزازها بأعلام دولة التلاوة المصرية الذين أسهموا في نشر كتاب الله تعالى داخل مصر وخارجها، وترسيخ قيم الإخلاص والإتقان في خدمة القرآن الكريم.

نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الشيخ إسماعيل حلمي حجاب بواسع رحمته، وأن يجزيه عن القرآن الكريم وأهله خير الجزاء.

وزارة الأوقاف دولة التلاوة الشيخ إسماعيل حلمي حجاب

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