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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطولة كندة علوش.. طرح مسلسل ابن النصابة على إحدى المنصات قريبا

ابن النصابة
ابن النصابة
أحمد البهى

كشفت إحدى المنصات، عن استعدادها لعرض مسلسل ابن النصابة، من بطولة كنده علوش. 

العمل من المقرر طرحه خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد ان تم الانتهاء من تصوير قبل عدة أشهر. 

وتدور قصة مسلسل "ابن النصابة" حول محامية متفانية تُدعى "رانيا"، تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجئ وغامض، ما يدفعها إلى مواجهة واقع قاسٍ يفرض عليها التحول إلى شخصية أكثر قوة وصرامة. وفي خضم هذه التحولات،
تسعى رانيا للانتقام واستعادة حياتها بطريقتها الخاصة، مستعينة بابنها الذي يعمل بطلًا في سباقات الدراجات، ليشكلا معًا ثنائيًا غير تقليدي في مواجهة التحديات.

ويشارك في بطولة العمل كندة علوش، معتز هشام، ياسمينا العبد، حمزة دياب، انتصار، حازم إيهاب، وهو من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

منصة يانجو بلاي يانجو بلاي ابن النصابة مسلسل ابن النصابة

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