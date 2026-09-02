أسرة نجلاء فتحي تطلب عدم تصوير عزاء ابنتها ياسمين

أعلنت نقابة الصحفيين منع التصوير والتغطية الصحفية خلال عزاء ياسمين أبو النجا، نجلة الفنانة نجلاء فتحي، والمقرر إقامته غدًا الخميس، وذلك استجابةً لطلب أسرة الراحلة ورغبتها في الحفاظ على خصوصية العزاء.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أن القرار يأتي احترامًا لمشاعر أسرة الراحلة، خاصة بعد ما وصفته بالتجاوزات التي شهدتها تغطية الجنازة، مشيرةً إلى أن تغطية الجنازات تخضع لضوابط وأكواد مهنية تضع في مقدمتها احترام حرمة الموت وخصوصية ذوي المتوفى.

وشددت النقابة على أن تصوير الجنازات يقتصر على الشخصيات العامة، باعتبارها أحداثًا عامة تستحق التوثيق، مع ضرورة تجنب التركيز على مشاعر أفراد الأسرة والمقربين.

كما دعت الصحفيين والمصورين إلى الالتزام بهيبة الموقف، واختيار زوايا تصوير مناسبة، وعدم الاقتراب من ذوي المتوفى أو ملاحقتهم للحصول على تصريحات دون موافقة، مع التوقف عن التصوير فور إبداء أي شخص عدم رغبته في الظهور.

وأكد البيان كذلك ضرورة الابتعاد عن المدافن والقبور وعدم دخول الصحفي أو المصور إليها، إلى جانب عدم استخدام صور السيلفي خلال تغطية المناسبات الجنائزية، والتزام الصحفيين بالمظهر والسلوك اللائقين بطبيعة الحدث.

وأوضحت النقابة أن العزاء يُعد مساحة خاصة، ومن حق أسرة المتوفى قصر الحضور ومنع التصوير، مشددةً على ضرورة التزام الصحفيين بأي قواعد تعلنها الأسرة بشأن التغطية.