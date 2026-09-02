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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص ومرسيدس بمنطقة البركة في الإسماعيلية

الحادث
الحادث
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت منطقة البركة بأبو عطوة، التابعة لقرية نفيشة بمركز الإسماعيلية، منذ قليل، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى مرسيدس، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة.

والمصابون هم: سامية جلال عابد، 24 عامًا، من منطقة أبو عطوة، وجلال عابد عمر، من منطقة أبو عطوة، ونصرة عبد العزيز شعبان، 59 عامًا، من منطقة أبو عطوة، وندى محمود إبراهيم، 23 عامًا، من قرية سرابيوم.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي وتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من الجهات المختصة، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتتمنى «صدى البلد» الشفاء العاجل لجميع المصابين، والسلامة للجميع، مع ضرورة الالتزام بقواعد المرور والقيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

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