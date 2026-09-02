خالد الجندي: جدال السيدة خولة بنت ثعلبة للنبي كان مدحًا لا ذمًا وأنقذ نساء الأمة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قول الله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ يُعد مدحًا وتكريمًا للسيدة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وليس ذمًا كما يظن البعض.

خالد الجندي: جدال السيدة خولة بنت ثعلبة للنبي كان مدحًا لا ذمًا

وأوضح الشيخ خالد الجندي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن خولة بنت ثعلبة ذهبت إلى النبي ﷺ تشكو زوجها أوس بن الصامت بعدما ظاهر منها، مبينة أنها إن ضمت أبناءها إليه ضاعوا، وإن ضمتهم إليها جاعوا، فكان موقفها نابعًا من حرصها على أسرتها وسعيها للإصلاح.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن النبي ﷺ أخبرها في بداية الأمر بعدم وجود مخرج، لكنها عاودت الحوار أكثر من مرة، ثم لجأت إلى الله بالدعاء، فاستجاب لها الوحي سريعًا، ونزل قول الله تعالى إنصافًا لها.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن هذا الموقف كان سببًا في تشريع عظيم، حيث لم يرتب القرآن فراقًا بين الزوجين بسبب الظهار، بل فرض كفارة على الزوج، وهو ما أنقذ نساء الأمة من الظلم.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن خولة بنت ثعلبة كانت صاحبة نية صادقة في الإصلاح، وأن ما قامت به يعكس قوة إيمانها وثقتها في عدل الله، مشددًا على أن الكلمة لها أثر كبير، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب عليها.