أنا دائمًا مع برشلونة.. ليفاندوفسكي: ريال مدريد أصبح أقوى مع مورينيو

تحدث البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة السابق، عن حظوظ ريال مدريد خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن الفريق الملكي أصبح أقوى بعد التعاقدات الجديدة، إلى جانب عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات نقلتها تقارير صحفية إسبانية، إن ريال مدريد يمتلك عناصر جديدة قادرة على إحداث الفارق، مشيرًا إلى أن وجود مورينيو قد يمنح الفريق دفعة إضافية على المستوى الفني والذهني.

وأضاف مهاجم برشلونة السابق: «ريال مدريد الآن أقوى مع التعاقدات الجديدة ومع جوزيه مورينيو».

وتابع: «أشعر أنه بعد عامين دون الفوز بأي شيء؛ أصبحت عقليتهم مهمة، ويمكن أن يكونوا أقوياء جدًا هذا الموسم».

وأشار ليفاندوفسكي إلى أن الجانب النفسي سيكون عاملًا حاسمًا بالنسبة لريال مدريد، خاصة بعد فترة لم يحقق خلالها الفريق الألقاب التي اعتاد المنافسة عليها.

ورغم إشادته بقوة ريال مدريد وقدرته على المنافسة خلال الموسم الجاري، حسم ليفاندوفسكي موقفه بشأن الفريق الذي يسانده، قائلًا: «لكنني دائمًا مع برشلونة».

وتأتي تصريحات ليفاندوفسكي في ظل منافسة متوقعة بين برشلونة وريال مدريد على الألقاب المحلية والقارية، مع سعي الفريق الملكي لاستعادة مكانته تحت قيادة مورينيو، بينما يأمل برشلونة في مواصلة تفوقه.