خطوة جديدة نحو الفريق الأول.. حمزة عبد الكريم خارج قائمة برشلونة أتلتيك

تأكد استبعاد المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة، من قائمة فريق برشلونة أتلتيك التي تستعد لخوض نهائي كأس كتالونيا أمام ساباديل، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء على ملعب «نوفا كرو ألتا».

ويأتي غياب حمزة عبد الكريم عن قائمة الفريق الرديف في ظل وجود مؤشرات قوية على استمرار اللاعب مع الفريق الأول لبرشلونة خلال الموسم الجاري، بعدما قرر الألماني هانز فليك الإبقاء عليه ضمن حساباته خلال الفترة المقبلة.

وكان حمزة قد خطف الأنظار بقوة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما أنهى الاستعدادات هدافًا لبرشلونة برصيد 4 أهداف، ليحصل على ثقة الجهاز الفني ويواصل التدرب مع الفريق الأول بدلًا من العودة للمشاركة بصورة منتظمة مع برشلونة أتلتيك.

ولم يتوقف تألق المهاجم المصري عند المباريات الودية، إذ سجل حمزة ظهوره الرسمي الأول بقميص برشلونة خلال مواجهة رايو فايكانو في الدوري الإسباني يوم 31 أغسطس، بعدما شارك في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليصبح أول لاعب مصري يشارك مع الفريق الأول لبرشلونة في مباراة رسمية.

ويعزز استبعاده من قائمة برشلونة أتلتيك أمام ساباديل التكهنات بشأن وضعه داخل النادي الكتالوني، خاصة أن الفريق الرديف يخوض نهائي كأس كتالونيا، بينما يواصل حمزة التواجد مع المجموعة الأولى تحت قيادة فليك.

وكان برشلونة قد حسم تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم بشكل نهائي في يونيو الماضي، ليوقع اللاعب عقدًا مع النادي الكتالوني حتى عام 2029، بعد المستويات التي قدمها منذ وصوله إلى إسبانيا.

ورغم تعاقد برشلونة مؤخرًا مع المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، فإن تصريحات فليك وأداء حمزة خلال فترة الإعداد يشيران إلى أن اللاعب المصري لا يزال يحظى بثقة المدير الفني، الذي أكد أن المهاجم الشاب يستحق الحصول على فرص مع الفريق الأول حال استمراره في التطور.

وبالتالي، يبدو أن غياب حمزة عبد الكريم عن نهائي كأس كتالونيا قد يكون خطوة إضافية نحو تثبيت اللاعب ضمن صفوف الفريق الأول، بعدما بدأ الموسم بصورة استثنائية توجها بظهوره الرسمي الأول مع برشلونة.