لا بديل عن ألفاريز.. برشلونة يؤجل صفقة المهاجم ويجهز لمحاولة جديدة

كشفت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية أن نادي برشلونة قرر الاحتفاظ بالأموال التي كان ينوي إنفاقها للتعاقد مع مهاجم من الصف الأول، بعدما لم يقتنع بأي من الخيارات البديلة المتاحة عقب تعثر صفقة الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وبحسب التقرير، فإن برشلونة لم يجد البديل المناسب لألفاريز، ليقرر الإبقاء على الميزانية المخصصة للصفقة، مع وجود نية للعودة إلى محاولة التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد خلال الفترة المقبلة.

وأشار «كادينا سير» إلى أن برشلونة قد يجدد محاولاته لضم ألفاريز خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وفي حال عدم نجاح المفاوضات، سيحاول النادي الكتالوني من جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويأتي ذلك في ظل رغبة برشلونة في تدعيم مركز المهاجم بصفقة قوية، مع استمرار وضع ألفاريز ضمن أبرز الأسماء المستهدفة من جانب إدارة النادي.