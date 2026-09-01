مصر للطيران: الشراكة مع برشلونة تحقق انتشارا كبيرا لعلامتنا التجارية وتعزز تواجدنا في الأسواق الأوروبية

علق الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، على الشراكة التي تجمع مصر للطيران بنادي برشلونة، والتي تمتد حتى نهاية موسم 2028/2029، وتمنح الناقل الوطني صفة الشريك العالمي للنادي والناقل الجوي الرسمي الحصري لفريق كرة القدم للرجال، إلى جانب فريقي كرة السلة وكرة اليد.

وقال محمد عليان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك اهتمام من المجتمع المصري بالشراكة بين مصر للطيران ونادي برشلونة ".



وتابع عليان :" نادي برشلونة من أعرق الأندية على مستوى العالم والشراكة مع نادي برشلونة تسهم في انتشار كبير للعلامة التجارية لمصر للطيران".

وأكمل :" الشراكة مع نادي برشلونة تسهم في تعزيز تواجد الطيران المصري في الأسواق الأوروبية ".

وتابع محمد عليان:" إحنا بنعمل حوالي 150 رحلة في سوق أوروبا لأكثر من 23 وجهة ونستهدف فتح أسواق جديدة بالشراكة مع نادي برشلونة".

وأكمل :" نستهدف تحويل مطار القاهرة إلى مطار محوري واستيعاب شرائح جديدة من الركاب والسائحين ".

