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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف تنصح الآخرين؟.. الشيخ خالد الجندي يكشف سر الأسلوب والتوقيت

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن أسلوب النصح والتعامل مع الآخرين يختلف باختلاف المواقف والأشخاص، موضحًا أن الأصل هو اللين والرفق، وليس الشدة والغلظة.

 كيف تنصح الآخرين؟

وأوضح الشيخ خالد الجندي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن التعامل داخل الدوائر المختلفة—كالزوجة، والتلاميذ، والمرؤوسين—يكون وفق مستويات متعددة، منها التنبيه، والتعليم، والتوجيه، والتذكير، بحسب طبيعة كل حالة.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن أصحاب المكانة العالية يُناسبهم التذكير اللطيف، دون استخدام أسلوب قاسٍ أو جارح، مؤكدًا أن مستويات التلقي تختلف من شخص لآخر، وهو ما يتطلب اختيار الأسلوب المناسب لكل موقف.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن هناك فرقًا بين “القسوة” التي قد تُستخدم أحيانًا بهدف التقويم والانضباط، وبين “الغلظة” المرفوضة، لافتًا إلى أن بعض المعلمين قد يلجأون إلى قدر من الحزم لضبط سلوك المتعلمين، وليس للإيذاء.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن الغلظة في الإسلام ليست أسلوبًا للتعامل مع المؤمنين أو النساء أو الأطفال، مؤكدًا أنها مرفوضة تمامًا، ومستشهدًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾، موضحًا أن هذا الأسلوب مقصور على فئات محددة.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن العلاقة بين المؤمنين يجب أن تقوم على الرحمة واللين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، مشددًا على أن الرفق هو الأصل في الدعوة والتعامل، وأنه الأقرب لتحقيق التأثير الإيجابي.

كيف تنصح الآخرين الشيخ خالد الجندي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أسلوب النصح

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