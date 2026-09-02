نجل شقيقة إيمان الطوخي يكشف ذكرى مؤثرة من كواليس «لا إله إلا الله»

كشف أحمد محسن، نجل شقيقة الفنانة إيمان الطوخي، عن ذكرى مؤثرة عاشتها خالته خلال تصوير مسلسل «لا إله إلا الله» عام 1987، بالتزامن مع مرور والدها، الفنان محمد الطوخي، بأزمة صحية، مؤكدًا أن حالتها النفسية وقتها انعكست بشكل كبير على مشاهد الحزن التي قدمتها ضمن أحداث العمل.

وكتب أحمد محسن عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، أن خالته إيمان الطوخي أخبرته بأنها خلال تصوير المسلسل كانت تمر بظروف صعبة بسبب مرض والدها الفنان محمد الطوخي، وهو ما جعل مشاهد الحزن التي قدمتها في العمل تبدو طبيعية إلى حد كبير.

وأوضح قائلًا: «ذكرتلي خالتي إيمان ربنا يخليهالنا إنها أثناء تصوير مسلسل لا إله إلا الله سنة 1987، كان جدي الفنان محمد الطوخي رحمه الله تعبان في الوقت ده، ولذلك مشاهد الحزن في المسلسل كانت طالعة طبيعية إلى حد كبير».

وأضاف أن الفنان محمد الطوخي توفي بعد انتهاء تصوير المسلسل بعدة أشهر، وتحديدًا في مارس عام 1988، مشيرًا إلى أنه كان يبلغ من العمر 6 سنوات وقتها، ولذلك لا يتذكر الكثير من تفاصيل مراسم العزاء.

وتابع: «والغريب إني مش فاكر حاجة من العزاء لأني كنت صغير جدًا، كان عندي 6 سنين، إلا لقطتين بالعدد مش ناسيهم خالص.. خالتي إيمان وهي حزينة طبعًا، والفنانة سناء جميل الله يرحمها».