أحمد محسن: إيمان الطوخي كانت الأنسب لافتتاح المتحف المصري الكبير

أثار المطرب أحمد محسن تفاعلًا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد منشور شاركه على حسابه، عبّر فيه عن رأيه في الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي، معتبرًا أنها كانت الأنسب لتقديم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتب أحمد محسن في منشوره: "عارف اني شهادتي مجروحة جدا لو قولت الكلام ده بس من وجهة نظري المتواضعة انتي كنتي النجمة والفنانة المناسبة شكلا وموضوعا ولباقة وصوتا اللي تستحق انها تقدم افتتاح المتحف المصري الكبير مع كل احترامي وتقديري للفنانات اللي اتذكرت اسماءهم".

وبعد أكثر من ثلاثة عقود على إعلان فكرته وعشرين عامًا من أعمال البناء المتواصلة، تستعد مصر أخيرًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، في حدث يوصف بأنه الحدث الثقافي الأكبر في القرن الحادي والعشرين.

ويعد المتحف، الذي يقع على بعد كيلومترين فقط من أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم، إذ يجمع تحت سقف واحد أغلب كنوز الحضارة المصرية القديمة، بما في ذلك المجموعة الكاملة لمقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة مجتمعة أمام الجمهور.

ويمتد المتحف على مساحة 90 ألف متر مربع ضمن موقع تبلغ مساحته 50 هكتارًا، أي ما يعادل نحو ستة أضعاف حجم المتحف المصري القديم في ميدان التحرير.