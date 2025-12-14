رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

أعلن اللواء دكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن أعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة القبول فى أكاديمية الشرطة للعام الدراسى 2025/2026.



وقال رئيس أكاديمية الشرطة ان إجمالى ما مثل أمام لجنة الإختيار 16978 طالبا وطالبة وأن إجمالى المقولين منهم 2757 طالبا وطالبة.



وقال رئيس أكاديمية الشرطة خلال مؤتمر صحفى عقد منذ قليل داخل مقر الأكاديمية ان إجمالى ما تقدم لكلية الشرطة لهذا العام 48063 طالب ، من بينهم 26262 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية. أو ما يماثلها،و 13828 طالب وذالبة من الحاصلين على ليسانس حقوق و6900 طالب وطالبة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية المطلوبة، و1073 طالبة من الحاصلين على بكالريوس التربية الرياضية.