أخبار البلد

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

رشا عوني

تصدرت نتيجة كلية الشرطة 2026 محركات البحث منذ صباح اليوم الاحد بعد الإعلان رسمياً عن نتيجة اختبار المقبولين بكلية الشرطة ، حيث اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجى الحقوق للعام الدراسى 2025/ 2026.

ومن المقرر أن تقوم أكاديمية الشرطة ستتواصل مباشرة مع المقبولين هاتفيًا لاستكمال إجراءات الالتحاق.

أتاحت وزارة الداخلية للمتقدمين إمكانية الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة للعام الدراسي 2025، باستخدام الرقم القومي ورقم الملف، عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

ووفقا لوزارة الداخلية، فقد تم تفعيل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة، والتي يمكن للطلاب الاستفادة منها عبر الموقع الرسمي للوزارة باستخدام الرقم القومي ورقم الملف الخاص بكل طالب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة

-الدخول إلى الموقع: زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية  من هنا

 https://moi.gov.eg/.

-اختيار الخدمة: النقر على أيقونة «خدمات أكاديمية الشرطة» المخصصة للمتقدمين.

-إدخال البيانات: إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، والتي تتضمن «الرقم القومي» ورقم «الملف» الخاص بكل طالب.

-عرض النتيجة: الضغط على زر «استعلام» لعرض حالة القبول فور تحميل النتائج على الموقع.

عدد المتقدمين لكلية الشرطة2025 

أعلن اللواء نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأكاديمية، بحضور مدير كلية الشرطة وقيادات الأكاديمية، أن إجمالي عدد المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة بلغ 48 ألفا و63 طالبا، منهم 26 ألفا و262 ألف طالب من الثانوية العامة، 13 ألف و828 طالبا من الحاصلين على الليسانس في الحقوق (ذكور، اناث)، و6900 من الحاصلين علي المؤهلات الجامعية (ذكور، واناث)، و1073 من الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية (اناث).

كم عدد المقبولين في أكاديمية الشرطة هذا العام؟

وأشار مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، الى أن اجمالي المتقدمين لكشف الهيئة هذا العام، بلغ 16978 طالبا، لافتا الى أن المستهدف قبولهم منهم بلغ 2757 طالبا وطالبة.

واوضح رئيس أكاديمية الشرطة أن من بينهم 1000 طالب من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة وما يماثلها، و1350 من الحاصلين علي ليسانس الحقوق، و50 طالبة من الحاصلين علي بكالوريوس تربية رياضية، و221 طالب وطالبة من الخاصلين علي المؤهلات الجامعية.

