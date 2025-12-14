قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يستعد منتخب مصر الأول لبروفة أخيرة قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية؛ عند مواجهة منتخب نيجيريا وديا على استاد القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية

تقام مباراة منتخب مصر الودية أمام نيجيريا في استاد القاهرة، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا

 

تذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس".

قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

واختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، قائمة تضم 28 لاعبا للمشاركة في بطولة كاس الأمم الإفريقية.

وتضم القائمة: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

نيجيريا امم افريقيا منتخب مصر

