بحضور فوده والأشموني.. وزير الشباب والزملوط يفتتحان نادي الرماية بالوادي الجديد

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نادي الرماية بمحافظة الوادي الجديد وذلك بحضور، اللواء خالد فوده

مستشار رئيس الجمهورية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية .

وعبر وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بإنشاء النادي الجديد للرماية بمحافظة الوادي الجديد، مشيراً إلى أنه يعد أفضل ميدان للرماية ، حيث يتميز النادي المنشأ حديثاً بأنه مفتوح بجميع الاتجاهات ، ولا توجد به أي حواجز أو سواتر وهو ما يعد من أهم المميزات لميادين الرماية بالإضافة لوجود مجمع للألعاب داخل النادي .

وقدم "صبحي " الشكر لمحافظ الوادي الجديد ، علي التعاون الكبير الذي قدمه في تجهيز النادي وإنشائه.

وعلي هامش افتتاح النادي، شهد الحضور مباراة تنافسية استعراضية بين لاعبي أندية مصر المختلفة والتي شهدت منافسات حامية ومتميزة كشفت عن امتلاك مصر للعديد من اللاعبين المتميزين والواعدين في اللعبة.