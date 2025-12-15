كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن نادي الزمالك عريق والدولة تقف معه وتسانده في كل حاجة ليكون هناك بدائل لأزمة الأرض، ولكن تم الوصول إلى طريق مسدود بخصوص أرض النادي.

وزارة الرياضة: كل الجهات المعنية عندها مرونة في أزمة أرض الزمالك إلا إدارة النادي

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ 2003 وحتى 2025 وما تم إنجازه من إنشاءات لا يتعدى 2 % وبالتالي سحب الأرض كان إجراء طبيعي.

وأكد أن وزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة وهيئة المجتمعات العمرانية وكل الجهات المعنية أبدت مرونة لإيجاد حلول بديلة ولكن في النهاية يجب أن يكون هناك مرونة من مجلس إدارة النادي في إدارة الملف.

وأوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن نادي الزمالك لم يستجب لاقتراحات وزارة الرياضة بالبحث عن قطعة أرض بديلة ولكن مجلس إدارة النادي تمسكت بقطعة الأرض التي تم سحبها.