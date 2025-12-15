السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في حال تعرض بعض مناطق الشبكة لسوء الأحوال الجوية أو هطول أمطار، سيتم تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية خلال مسير القطارات على بعض الخطوط، وذلك بما يحقق أعلى معايير الأمان والسلامة وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وأوضحت الهيئة أنه قد تطرأ بعض التأخيرات على حركة التشغيل المقررة حال تطبيق هذه الإجراءات، مؤكدة أن ذلك يأتي احترازيًا ولحين تحسن الأحوال الجوية، مع الاعتذار المسبق للسادة الركاب عن أي تأخيرات محتملة.

مواجهة أي طوارئ

وأكدت الهيئة استعدادها الكامل لمواجهة أي طوارئ قد تفرضها تقلبات الطقس، من خلال المتابعة المستمرة لحركة القطارات عبر مراكز التحكم والسيطرة الرئيسية والفرعية على مستوى الشبكة، إلى جانب جاهزية العناصر الفنية والهندسية وأطقم الطوارئ للتعامل السريع مع أي مواقف قد تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات.