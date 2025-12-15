قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياح قوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لأهالي الاسماعيلية
المغرب.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي إلى 21 قتيلا
وزارة الرياضة: كل الجهات المعنية عندها مرونة في أزمة أرض الزمالك إلا إدارة النادي
الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني
تقدم في محادثات برلين بين واشنطن وكييف حول خطة السلام
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
أخبار العالم

تقدم في محادثات برلين بين واشنطن وكييف حول خطة السلام

محمود عبد القادر

كشف المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف عن إحراز تقدم كبير في محادثات السلام مع أوكرانيا، عقب اجتماع مطول عقد في العاصمة الألمانية برلين وجمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووفودًا من الولايات المتحدة وأوكرانيا، واستمر لأكثر من خمس ساعات.

وأوضح ويتكوف أن المباحثات ركزت على خطة سلام شاملة تتألف من 20 بندًا، إضافة إلى مناقشة ملفات اقتصادية وقضايا ذات صلة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات ستتواصل صباح اليوم التالي مع الوفد الأوكراني في برلين لاستكمال النقاشات.

كييف تدفع نحو تثبيت خطوط السيطرة

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تسعى إلى الحصول على دعم أميركي لتثبيت خطوط السيطرة على الجبهة كما هي حاليًا، معتبرًا هذا الخيار “الأكثر عدلاً” في المرحلة الراهنة، على أن يتم العمل لاحقًا على حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.

وأشار زيلينسكي إلى أن روسيا لا تنظر بإيجابية إلى هذا المقترح، معربًا عن أمله في أن تلعب الولايات المتحدة دورًا داعمًا له. وكان الرئيس الأوكراني قد وصل إلى برلين الأحد، بحسب ما أعلنه مستشاره ديمترو ليتفين.

مرونة أوكرانية بشأن الناتو

وقبيل انطلاق المحادثات، أبدى زيلينسكي استعداد بلاده للتخلي عن طموح الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مقابل الحصول على ضمانات أمنية غربية، في خطوة تمثل تحولًا ملحوظًا في الموقف الأوكراني، بعدما كان هذا الهدف مدرجًا في الدستور كضمانة في مواجهة الهجمات الروسية.

وتتوافق هذه الخطوة مع أحد المطالب الروسية، رغم تمسك كييف حتى الآن بعدم التنازل عن أي من أراضيها.

واستضاف المحادثات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي أدلى بتصريحات مقتضبة قبل أن يترك الوفود المعنية لاستكمال المفاوضات، في وقت يتوقع فيه وصول قادة أوروبيين آخرين إلى ألمانيا لإجراء مشاورات إضافية خلال اليوم.

ستيف ويتكوف أوكرانيا محادثات السلام مع أوكرانيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة وأوكرانيا

