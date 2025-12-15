تقدم في محادثات برلين بين واشنطن وكييف حول خطة السلام

كشف المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف عن إحراز تقدم كبير في محادثات السلام مع أوكرانيا، عقب اجتماع مطول عقد في العاصمة الألمانية برلين وجمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووفودًا من الولايات المتحدة وأوكرانيا، واستمر لأكثر من خمس ساعات.

وأوضح ويتكوف أن المباحثات ركزت على خطة سلام شاملة تتألف من 20 بندًا، إضافة إلى مناقشة ملفات اقتصادية وقضايا ذات صلة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات ستتواصل صباح اليوم التالي مع الوفد الأوكراني في برلين لاستكمال النقاشات.

كييف تدفع نحو تثبيت خطوط السيطرة

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تسعى إلى الحصول على دعم أميركي لتثبيت خطوط السيطرة على الجبهة كما هي حاليًا، معتبرًا هذا الخيار “الأكثر عدلاً” في المرحلة الراهنة، على أن يتم العمل لاحقًا على حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.

وأشار زيلينسكي إلى أن روسيا لا تنظر بإيجابية إلى هذا المقترح، معربًا عن أمله في أن تلعب الولايات المتحدة دورًا داعمًا له. وكان الرئيس الأوكراني قد وصل إلى برلين الأحد، بحسب ما أعلنه مستشاره ديمترو ليتفين.

مرونة أوكرانية بشأن الناتو

وقبيل انطلاق المحادثات، أبدى زيلينسكي استعداد بلاده للتخلي عن طموح الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مقابل الحصول على ضمانات أمنية غربية، في خطوة تمثل تحولًا ملحوظًا في الموقف الأوكراني، بعدما كان هذا الهدف مدرجًا في الدستور كضمانة في مواجهة الهجمات الروسية.

وتتوافق هذه الخطوة مع أحد المطالب الروسية، رغم تمسك كييف حتى الآن بعدم التنازل عن أي من أراضيها.

واستضاف المحادثات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي أدلى بتصريحات مقتضبة قبل أن يترك الوفود المعنية لاستكمال المفاوضات، في وقت يتوقع فيه وصول قادة أوروبيين آخرين إلى ألمانيا لإجراء مشاورات إضافية خلال اليوم.