خست النص.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حرصت الفنانة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في جلسة تصوير على البحر.

وأثارت الجدل على السوشيال ميديا بجمالها و إنقاص وزنها الملفت ، و ظهرت مرتدية جيب باللون البنى و توب كتان باللون الابيض.

وتتميز ليلي علوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ليلي علوى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.